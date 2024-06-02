読売ジャイアンツ　2019年 優勝記念 ヘンリーネックTシャツ　サイン寄せ書き

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読売ジャイアンツの2019年優勝記念のヘンリーネックTシャツの選手のサイン寄せ書き版です。サイズはフリーサイズになります。よろしくお願い致します。ジャンル（スポーツ選手）...野球グッズ種別...Tシャツサイン有無...無しセ・リーグ巨人東京ドーム原辰徳高橋由伸松井秀喜坂本勇人岡本和真丸佳浩長野久義菅野智之小林誠司中田翔吉川尚揮大勢秋広優人阿部慎之助澤村拓一中川皓太浅野翔吾野球チーム...読売ジャイアンツ種類...ユニフォーム