【未使用】ヨネックス　パワークッションエアラスダッシュ4GC(24.5cm)

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色 レッド/ブラック未使用品。タグは切ってしまいました。バドミントンシューズと間違えて、テニスシューズを購入してしまった為、出品いたします。一度のみ、試着済みです。当方、業者ではなく素人のためご理解のある方よろしくお願い致します。