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【未使用】ヨネックス　パワークッションエアラスダッシュ4GC(24.5cm)
商品番号 D24827019232
商品名

【未使用】ヨネックス　パワークッションエアラスダッシュ4GC(24.5cm)
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色　レッド/ブラック未使用品。タグは切ってしまいました。バドミントンシューズと間違えて、テニスシューズを購入してしまった為、出品いたします。一度のみ、試着済みです。当方、業者ではなく素人のためご理解のある方よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/financier578060.html
http://narcologia.ru/goods/browse618791.html
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