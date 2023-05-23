【未使用】ヨネックス　パワークッションエアラスダッシュ4GC(24.5cm)

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商品詳細
色 レッド/ブラック未使用品。タグは切ってしまいました。バドミントンシューズと間違えて、テニスシューズを購入してしまった為、出品いたします。一度のみ、試着済みです。当方、業者ではなく素人のためご理解のある方よろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/browse618791.html
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