YONEX テニスシューズ パワークッション ソニケージワイドAC

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対応コート···カーペットサイズ···25〜25.5cm性別···メンズ子供がインドアテニスで使用していました。箱はございません。10890円で購入しました。2回ほどしか履いていないのですがすぐにサイズアウトしてしまった為、出品致しました。目立つ傷や汚れ等はございませんが素人保管ですので気になる方はご購入御遠慮下さい。御検討よろしくお願い致します。