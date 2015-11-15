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MIZUNOビヨンドマックスメガキングアドバンス
商品番号 B86003448402
商品名

MIZUNOビヨンドマックスメガキングアドバンス
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 3,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

息子が使用していました！よく飛びます！カラーはブラック✕レッド.長さ84センチ.730gです。バットケースは底に破れ汚れありですのでおまけ程度とお考え下さい。
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