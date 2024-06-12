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商品詳細
種類···テニスガット用途···軟式・ソフトテニス ミクロパワー ブラック 5張●日本ナショナルチーム使用率ナンバーワン!●ゴーセンだけの飛びとフィーリング。●ゴーセン独自の「スーパーホールド加工」が優れた反発とコントロールを実現。日本ナショナルチーム男子・女子使用率No.1ガット。●素材:高分子ブレンド/スーパーホールド加工●ゲージ:1.25mm●長さ:11.5m(37.7FT)●適正テンション:30～35lbs●スピード●ソフトテニス用メーカー希望小売価格 2,420円種類···テニスガット
http://narcologia.ru/goods/mobilehome342043.html
http://narcologia.ru/goods/traverse241826.html
http://narcologia.ru/goods/providence749794.html
ゴーセンソフトテニスストリングスミクロパワーブラック
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