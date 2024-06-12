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ゴーセンソフトテニスストリングスミクロパワーブラック
商品番号 S82127207964
商品名

ゴーセンソフトテニスストリングスミクロパワーブラック
ブランド名 ゴーセン
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···テニスガット用途···軟式・ソフトテニス　ミクロパワー　ブラック　5張●日本ナショナルチーム使用率ナンバーワン!●ゴーセンだけの飛びとフィーリング。●ゴーセン独自の「スーパーホールド加工」が優れた反発とコントロールを実現。日本ナショナルチーム男子・女子使用率No.1ガット。●素材:高分子ブレンド/スーパーホールド加工●ゲージ:1.25mm●長さ:11.5m(37.7FT)●適正テンション:30～35lbs●スピード●ソフトテニス用メーカー希望小売価格　2,420円種類···テニスガット
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