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YONEX パワークッションフュージョンレブ3
商品番号 F68769637356
商品名

YONEX パワークッションフュージョンレブ3
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ26cmYONEXのパワークッションフュージョンレブになります！カラーはシーブルーです！練習で1度使いましたがほぼ美品です！もう売っていないものになります！よろしくお願い致しますm(__)m#YONEX#ソフトテニス#フュージョンレブ#テニスシューズ#ボルトレイジ#ジオブレイク
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