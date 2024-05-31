福岡ソフトバンクホークス　松田宣浩選手　直筆サインボール

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商品詳細
野球チーム···福岡ソフトバンクホークス現 読売巨人軍の松田宣浩選手のサインボールです。背番号が3になる年の春にサインしていただいたものです。断捨離しますので出品することにしました。アルミホイルに包んで保管しておりましたので色褪せ等はございませんが素人保管なのでご了承ください。
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