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- 新品タグ付き！ルースイソンブラ ナイロンジャケット パーカー フットサル LUZ
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商品詳細
♪ご覧いただきましてありがとうございます♪▪︎アイテムルースイソンブラ LUZeSOMBRAナイロンジャケット パーカー▪︎サイズ M身幅 54cm着丈 72cm▪︎カラーターコイズブルー※撮影の環境で実際とは見え方が異なることがございます。実物はキレイなターコイズブルーです。▪︎状態新品未使用 タグ付きです。※即購入OKです※コメント等気軽にお寄せくださいませ
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