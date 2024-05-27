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新品タグ付き！ルースイソンブラ　ナイロンジャケット　パーカー　フットサル　LUZ
商品番号 F98393844866
商品名

新品タグ付き！ルースイソンブラ　ナイロンジャケット　パーカー　フットサル　LUZ
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♪ご覧いただきましてありがとうございます♪▪︎アイテムルースイソンブラ　LUZeSOMBRAナイロンジャケット　パーカー▪︎サイズ　M身幅　54cm着丈　72cm▪︎カラーターコイズブルー※撮影の環境で実際とは見え方が異なることがございます。実物はキレイなターコイズブルーです。▪︎状態新品未使用　タグ付きです。※即購入OKです※コメント等気軽にお寄せくださいませ
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