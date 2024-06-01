【美品】ダンロップ／スリクソン『ツアーチーム』テニスラケットバッグ／リュック

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ご覧頂きありがとうございます。【商品説明】メーカー：ダンロップbyスリクソン（Dunlop/Srixon）品名：ラケットバッグ／ラケットケース／リュック／ショルダーモデル：ツアーチーム(TourTeam)カラー：ブラック×ホワイト収納本数：ラケット最大6本まで収納可サイズ：約78x33x35cm素材：ポリエステル、ポリウレタン定価：24,500円[機能]・ラケット収納部はサーモガード付き・シューズ収納可能・メインポケットは自由な仕切り板・メインポケット内、メッシュポケット2箇所・背負った時に荷重が分散し楽に持ち運びができるショルダーストラップ【商品状態】特に目立つキズもなく状態は美品です。大容量の収納バッグです。中々中古市場に出回ることもないので希少なバッグになります。すでに完売、生産終了アイテムですので、お探しの方も多いかと思います。この機会に是非。よろしくお願いします。※他にも、ウィルソン(Wilson)、バボラ(babolat)、プリンス(Prince)、ヨネックス(YONEX)、ヘッド(HEAD)のテニスラケットを出品してますので、下記より是非ご覧下さい。#HOTT_tennis注）他サイトでも本商品を出品中ですので、売れた際は削除させて頂きます。何卒ご容赦下さい。#テニス#ラケット#ダンロップ#Dunlop#スリクソン#Srixon#ツアーチーム#TOUR_TEAM#ラケットバッグ#ラケットケース#リュック#ブラック#6本#軽量#部活#遠征#スクール#美品#希少