【新品未使用】ヨネックス　テニス　ラケットバッグ

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商品詳細
種類···ラケットバッグリュックにもなる肩ベルトが付いています。新品未使用ですが、自宅保管していた商品ですのでご理解頂ける方のご購入をよろしくお願いいたします(^^)ペット、喫煙者はおりません。このままプチプチに包んで発送いたします。
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http://narcologia.ru/goods/conception971457.html
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