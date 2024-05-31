希少！スコッティキャメロン NEWPORT Tel3

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傷や劣化は画像の通りです。状態を画像にて確認していただき、ご理解ある方のみご購入ください。また、純正のパターカバーが無い為、別のスコッティキャメロンのパターカバーをお付け致します。※ご購入後の返品はご遠慮ください。商品名：スコッティキャメロンパターモデル：NEWPORTTel3長さ：35インチ（そう伝えられました）※念の為、スケールにて個人採寸したところ35インチでした。種類···パター利き手···右グリップ：純正ですが、使い込まれて人によってはツルツルに感じるかも。※コメントの返答が無い場合、時間が経過したら削除します。※トップシーズンに入りましたら値上げしていきます。#ゴルフ#スコッティキャメロン種類···パター利き手···右