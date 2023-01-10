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adidasアディダスユニフォームパンツ水色半袖Lサイズ（ソックス25-27）
商品番号 U15961307941
商品名

adidasアディダスユニフォームパンツ水色半袖Lサイズ（ソックス25-27）
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユニフォーム　定価5,500円パンツ　定価4,500円ソックス　定価1,990円　　　　　　　　　　　　　　合計11,990円特注品で色合い、デザインなどこだわって作られている商品です。破格の金額でご提示させて頂いております。値下げしました。ご検討下さい。Lサイズ身長172〜178チェスト93〜99ウエスト79〜85ソックス25〜27○状態新品、未使用○カラー水色、ネイビー、ホワイト○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますので予めご了承ください。【注】◯商品は写真を見て判断して下さい！※希望の角度があれば載せます。◯発送時、コンパクトに発送したい為商品を小さくたたませて頂く場合がございます。シワ等出来ないよう気をつけますがどうしても出来てしまう可能性があります。予めご了承ください。気に入っていただければコメントなしで、即購入ＯＫです。他に何かあればご相談ください。#アディダス#アディダスユニフォーム#サッカーウエア#メンズスポーツ#アディダスジャージ#アディダスメンズ#新品　#格安
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