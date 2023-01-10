adidasアディダスユニフォームパンツ水色半袖Lサイズ（ソックス25-27 ...

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ユニフォーム 定価5,500円パンツ 定価4,500円ソックス 定価1,990円 合計11,990円特注品で色合い、デザインなどこだわって作られている商品です。破格の金額でご提示させて頂いております。値下げしました。ご検討下さい。Lサイズ身長172〜178チェスト93〜99ウエスト79〜85ソックス25〜27○状態新品、未使用○カラー水色、ネイビー、ホワイト○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますので予めご了承ください。【注】◯商品は写真を見て判断して下さい！※希望の角度があれば載せます。◯発送時、コンパクトに発送したい為商品を小さくたたませて頂く場合がございます。シワ等出来ないよう気をつけますがどうしても出来てしまう可能性があります。予めご了承ください。気に入っていただければコメントなしで、即購入ＯＫです。他に何かあればご相談ください。#アディダス#アディダスユニフォーム#サッカーウエア#メンズスポーツ#アディダスジャージ#アディダスメンズ#新品 #格安