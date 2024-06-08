PUMA プーマ FIGC ITALIAスタジアムトラックジャケット

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コメント不用、即購入可。品番：75075003定価：9,900円サイズ：Lカラー：ネイビーサッカーイタリア代表のスタジアムジャケット。ヨーロッパのクラブチームで主流となっている、スリムなシルエットを採用しています。吸水速乾の高機能素材により、衣服内をドライで快適に保つ、dryCELL機能搭載アイテムです。