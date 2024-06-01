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ユヴェントス　2018-2019シーズン　アウェイユニフォーム　レプリカ
商品番号 C63666678198
商品名

ユヴェントス　2018-2019シーズン　アウェイユニフォーム　レプリカ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈···半袖カラー···グレーチーム名/国外···ユヴェントスFCリーグ···セリエA種類···レプリカユニフォーム2018-2019シーズンのアウェイユニフォームです。背番号やリーグパッチはついていません。3年ほど保有していますが、数回しか着用していません。そのため、目立った傷などはありません。サイズはSとなっていますが、海外サイズのため、日本のサイズではMサイズ相当です。170cmで着用しましたが、大きさに問題はありませんでした。オフィシャルショップで購入しました。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln313202.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant937982.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis851344.html
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