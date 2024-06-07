YONEX ソニケージ3メン GC　テニスシューズ　24.5

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現在違うサイズのものを使用しておりますので出品します。箱付きです。使用しておりませんが、一応、自宅保管であること、合わせるために１度室内で試し履きしましたので、中古品とさせていただきます。ご理解のある方のご購入をお待ちしております。品番…SHTS3MGC対応コート...オムニ・クレー兼用サイズ...24.5cm色…ネイビー/レッド