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YONEX ソニケージ3メン GC　テニスシューズ　24.5
商品番号 M75744274307
商品名

YONEX ソニケージ3メン GC　テニスシューズ　24.5
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現在違うサイズのものを使用しておりますので出品します。箱付きです。使用しておりませんが、一応、自宅保管であること、合わせるために１度室内で試し履きしましたので、中古品とさせていただきます。ご理解のある方のご購入をお待ちしております。品番…SHTS3MGC対応コート...オムニ・クレー兼用サイズ...24.5cm色…ネイビー/レッド
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