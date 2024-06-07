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テニスシューズ24.5 ワイド
商品番号 K89768156995
商品名

テニスシューズ24.5 ワイド
ブランド名 プリンス
特別価格 税込 2,732 円
在庫状況 あり

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商品詳細

princeDPS022ワイドライトアドバンスHCカーペットコート用テニスシューズ定価¥13,200（税込）24.54E相当見た目が気に入って購入して、使う気満々だったため、タグ等は全て外してしまいました。しかし、ワイドタイプで私には合いませんでした(\u003e_\u003c)試着済みです。スペアで赤い紐もついてましたので、そちらもお付けします。サイズ...24〜24.5cm対応コート...カーペット
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