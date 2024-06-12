広島東洋カープ　黒田さん　ホームハイクオリティユニフォーム　Ｌサイズ

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ご覧いただきましてありがとうございます。黒田さんの選手時代のハイクオリティユニフォームです。ユニフォーム本体のサイズ表記は消えて見えませんがＬサイズです。仕事や子育てでなかなか観戦に行けなくなったので出品します。複数回着用して洗濯もしています。3枚目の写真の赤丸の箇所に汚れがあります。見つけた汚れはそれぐらいですが他にも気になる箇所があれば写真を追加しますのでご連絡頂ければと思います。宜しくお願い致します。野球チーム···広島東洋カープ