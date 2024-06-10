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YONEX ソフトテニス シューズ 23cm
商品番号 D65533847354
商品名

YONEX ソフトテニス シューズ 23cm
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用※箱は付属いたしません。※数に限りがありますので購入をご検討の方はコメントお願いいたします。限定価格：¥5,000#YONEX#ヨネックス#ソフトテニス#シューズ#ソフトテニスシューズサイズ···23〜23.5cm対応コート···オムニ・クレー兼用形状···ミッドカット性別···レディースメンズ兼用
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