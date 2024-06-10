YONEX ソフトテニス シューズ 23cm

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商品詳細
新品未使用※箱は付属いたしません。※数に限りがありますので購入をご検討の方はコメントお願いいたします。限定価格：¥5,000#YONEX#ヨネックス#ソフトテニス#シューズ#ソフトテニスシューズサイズ···23〜23.5cm対応コート···オムニ・クレー兼用形状···ミッドカット性別···レディースメンズ兼用
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