NIKE FCバルセロナ　キッズ レプリカユニフォーム ホーム ウェア

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☑Item：サッカーユニホーム☑特徴：NIKEFCバルセロナ ユニフォームホームゲームシャツJr.ジュニアサイズClubBarcelonaバルサモデル☑サイズ Mキッズサイズ身幅 44着丈 57☑状態 【C】【S】新品、デットストック【A】使用感もなく大変綺麗な状態【B】多少の使用感があるが綺麗な状態【C】多少の使用感、目立たないダメージ、汚れ等があるが綺麗な状態【D】使用感、目立つダメージ、汚れ等があるそれなりの状態【E】使用感、目立つダメージ、汚れ等が複数ある状態自身が数十年かけてコレクションや着なくなったユニフォームを出品しております！！古着の為 高いクオリティを求める方は購入をお控え下さい、全品、検品等はしておりますが見落としもある場合ありますご理解よろしくお願いします。。各スポーツのユニフォームも学生時代から集めておりまして、プレミアリーグやJリーグ.セリエA、ブンデスリーガ等の80年代から90年代までのヴィンテージ物、現行モデル、練習用Tシャツなどなどサイズアウト、飽きたものなど着なくなった物や中心に出品しております。その他も長袖ユニフォーム、プラクティスシャツ、Tシャツ、ポロシャツサッカー関係グッズ、応援グッズなどを仕事が休みの日に続々出品していきますので是非見て下さい！！