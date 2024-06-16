ファイターズ！ボブルヘッド♪北海道日本ハムファイターズ

北海道日本ハムファイターズ・エスコンフィールド来場記念ボブルヘッド、ダルビッシュ有稲葉篤紀新庄剛志レジェンド3体セットです。新品・未使用。手渡しされた状態のまま、大切に保管していました。 なお、新庄監督のボブルヘッドが同様の状態でもう1体あります。未出品ですが、こちらも併せてご購入希望される方には同梱包し若干お値引きさせて頂きます。コメント欄からご相談ください。野球チーム...北海道日本ハムファイターズ



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