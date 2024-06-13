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未使用　ミズノTN型
商品番号 F24079846618
商品名

未使用　ミズノTN型
ブランド名 ミズノプロ
特別価格 税込 5,880 円
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商品詳細

競技の種類···硬式野球素材···木ミズノ硬式用ミズノプロロイヤルエクストラ木製オーダー85cm880gブランド：MIZUNOMizunoPro未使用くりぬき加工なし購入時の金額¥24,000開封してありますが1球も打っていません。
http://narcologia.ru/goods/shuttle76525.html
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