未使用　ミズノTN型

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商品詳細
競技の種類···硬式野球素材···木ミズノ硬式用ミズノプロロイヤルエクストラ木製オーダー85cm880gブランド：MIZUNOMizunoPro未使用くりぬき加工なし購入時の金額¥24,000開封してありますが1球も打っていません。
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