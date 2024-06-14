【坂本勇人】ユニフォーム＋タオルセット

☆坂本勇人☆応援グッズユニフォーム2着＋応援タオルのセットです。これがあれば野球観戦もバッチリです！ユニフォーム2種どちらもフリーサイズです。比較的大きめの作りなので男性、女性問わず着れると思います。Gプレーヤーズフェイスタオルピンクサイズ:縦約34cm×横約85cm素材:綿100%ユニフォーム、タオル共に1度使用しております。汚れやほつれはありませんが、一度人の手に渡っているものとなりますのでご理解下さいませ。坂本勇人6読売巨人ジャイアンツGIANTS野球応援グッズ



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