【坂本勇人】ユニフォーム＋タオルセット

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商品詳細
☆坂本勇人☆応援グッズユニフォーム2着＋応援タオルのセットです。これがあれば野球観戦もバッチリです！ユニフォーム2種どちらもフリーサイズです。比較的大きめの作りなので男性、女性問わず着れると思います。Gプレーヤーズフェイスタオルピンクサイズ:縦約34cm×横約85cm素材:綿100%ユニフォーム、タオル共に1度使用しております。汚れやほつれはありませんが、一度人の手に渡っているものとなりますのでご理解下さいませ。坂本勇人6読売巨人ジャイアンツGIANTS野球応援グッズ
http://narcologia.ru/goods/moped517468.html
http://narcologia.ru/goods/seamless770629.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador521906.html
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