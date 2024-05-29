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D Force U Special Edition ソフトテニス
商品番号 L68688812913
商品名

D Force U Special Edition ソフトテニス
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 8,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノのDForceUSpecialEditionになります。サイズは0Uになります。ガットはミクロパワー33ポンド。数回使用して自分には合わなかったので出品します。購入する気のないいいねはお控え下さい。ミズノソフトテニスラケットディーフォースV50上岡プロ上岡俊介DForceV50USpecialEdition
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