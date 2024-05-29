D Force U Special Edition ソフトテニス

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ミズノのDForceUSpecialEditionになります。サイズは0Uになります。ガットはミクロパワー33ポンド。数回使用して自分には合わなかったので出品します。購入する気のないいいねはお控え下さい。ミズノソフトテニスラケットディーフォースV50上岡プロ上岡俊介DForceV50USpecialEdition