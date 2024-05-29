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AIZEN アルトサックス ASSO 6番 アイゼン
商品番号 G92420386490
商品名

AIZEN アルトサックス ASSO 6番 アイゼン
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AIZENアルトサックスASSO6番アイゼン以前購入しましたが　ほかのマウスピースを使っていたためほとんど使っていません
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