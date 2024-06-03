アディダスサッカリュック

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メーカー：アディダス品名：ボール用デイパック品番：ADP27BKRカラー：黒×ブルー素材：ポリエステルサイズ：横30×縦42×奥行20cm容量：19リットル値下げはできません申し訳ありません。畳んでの梱包ご了承ください。