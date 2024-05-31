新品☆ソフトテニス☆ラケット☆ミズノ☆DIOS PRO-R☆MIZUNO☆00U

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【商品の説明】MIZUNOミズノテニスソフトテニスラケットディオスプロアールDIOSPRO-Rです。後衛の求めるパワーとドライブを追求したDIOSシリーズ。キレのあるドライブで相手を打ち抜くパワー系上級者向けモデル。グリップの角が分かりやすい為、面出しがしやすくグリップの捩れを軽減。インパクトの瞬間にパワーを集中。・ポータブルケース付。・AEROXFRAME・boosterCV・depthgroove・X-RANGEGROMMET・ティアドロップ形状・DIOSSETTING。※お届けするラケットは、未張上げになります。■ブランド、メーカー：ミズノ MIZUNO■型番：63JTN861-54■カラー：ソリッドブラック×フューチャーオレンジ■サイズ：00U■素材：グラファイト（ソリッドカーボンコンセプト）、グラス、カーボン80■定価：24000円＋税■全長：690mm■重さ：(平均)238g(U)/(平均)253g(S)■バランス：(平均)290mm■推奨張力：25〜35ポンド■原産国：中国製【商品の状態】使用状況：新品未使用注意事項：自宅保管のため神経質な方はご遠慮下さい【発送方法】らくらくメルカリ便で発送します。※簡易包装での発送となります。※補償有りの発送を希望される方は事前にご連絡をお願いします。プラス料金で対応致します。※倉庫に保管しているため発送まで時間を頂きます。予めご了承ください。MIZUNOミズノテニスソフトテニスラケットディオスプロアールDIOSPRO-R上級者部活※※※※※※※商品につきまして、傷や汚れ等ありましたら写真にて掲載、または文章にて記載しておりますが、あくまでも素人検品、自宅保管という事をご了承の上ご購入願います。送料につきましては、最安の方法にて発送させていただきます。補償付き等、別の方法での発送をご希望される方は、ご購入前にご連絡をお願いします。プラス料金にて対応致します。なお、補償がない発送方法での配達事故等の責任は負いかねます。土日祝は発送の対応ができない場合があります。ご了承下さい。