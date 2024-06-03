キャロウェイ　ローグ　rogue ドライバー+3Wスプーン　※バラ売り不可

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ROGUE(ローグ)ドライバー」は、「ROGUESTARドライバー」と「ROGUESubZeroドライバー」の中間的な存在。カチャカチャで４通りのロフト角と２通りのライ角の組み合わせが可能。自分のスィングに合わせた調整が出来ます。数量限定商品です。シャフトも純正となり、グリップは2ヶ月前に交換しています。同じシャフトのスプーンもセットです。同じ感覚で振り抜けて、大変扱い易いクラブです。ドライバーと同じシャフトとのこのモデルを探すののは難しいと思います。多少のキズもありますが、画像の状態が全てとなり、スィングは問題なく使用出来ますので、ご検討の程、よろしくお願い致します。