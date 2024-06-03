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トミーアーマー　シルバースコット８５５s
商品番号 L70740050901
商品名

トミーアーマー　シルバースコット８５５s
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 15,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こんにちは、訪問いただいてありがとうございます。パソコンから出品しています、パソコンから購入される場合は画像で細部まで確認できると思いますのでよろしくお願いします。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝トミーアーマーは今も人気ですが、中でもシルバースコットの８５５sは特に人気のモデルです。３番アイアン～９番アイアン・ＰＷ・ＳＷにＷ３ウェッジ（５２度）が付いた稀少な１０本セットです、いかがでしょうか？オリジナルのカーボンシャフトとグリップ付き。※６番アイアンのみリシャフトされてＥＶ　WARDENCUPの印字がされていますが、トミーアーマー純正のシャフトで硬さは同じです。フレックスはＲです。グリップは硬化もスリヘリも無く中古クラブとしては程度はいいと思います。種類...アイアン
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