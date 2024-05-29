デニムリメイク　ボストンバッグ　ハンドメイド

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ご覧いただきありがとうございます。ハンドメイドのボストンバッグです。 古着のデニムを使用しています。レトロな生地をアップリケの様に縫い付けました。とっても個性的なバッグです。内布の生地はシーチングです。内ポケットが一つ付いています。高さ 19cm 横 24cm マチ 10cm持ち手 立ち上がり9.5cm肩掛けは出来ません。A4サイズは入りません。職業用ミシンとロックミシンを使用して作りました。アップリケの様に縫い付た生地の縁取りは家庭用ミシンのジグザグ縫いで施しています。ユーズドデニムの風合いを生かすため、色褪せや毛羽立ち、ダメージのある部分を敢えて使っています。縫製前にホームクリーニングしておりますが、ユーズド特有の臭いが残っている場合がございます。同じデザインのお品でも仕入れ値によって出品価格が多少上下していますm(__)m一つ一つ丁寧に心掛けておりますが縫い目に歪みなどある場合がございます。他のサイトにも出品しているため、突然取り消すことがございます。また、同時に売れてしまった場合先に購入していただいた方を優先させていただいております。予めご了承下さい。リメイクデニム ハンドバッグ レトロ タイダイ ヒッピー 古着 高円寺 パッチワーク 70年代 好きな方にオススメです！