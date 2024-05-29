ELPA LED 人感 センサーライト ESL-ST1203AC

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ELPALED人感センサーライトESL-ST1203ACセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能お好みに合わせて点灯時間を約5秒～10分の間で設定可能LEDなので省エネなのに明るい低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光ダブルセンサー赤色LEDが点滅ワイヤレスチャイム増設可能(別売)付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット使用温度範囲(℃)‐20～40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約3.0保護等級IP45(防噴流形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約5秒～約10分間点灯開始照度(Lux)約4(夜)～(昼)電球の種類LED内容量1個注意※おおよその設定ですので細かい設定はできません※LEDの交換はできません新品、未使用品です。未開封即購入OKですお値下げ不可