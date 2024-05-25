【期間限定値下げ】2wayキルト生地＆クロッチくん☆小ぶりなショルダーバッグ

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商品詳細
ハンドメイドのショルダーバッグです。キルト生地とテキスタイル ストライプクロッチ 黒×ラメゴールド系で仕上げた小ぶりなバッグです。ショルダータイプと手持ちでお使いいただけます。前面に20センチのファスナーポケットがあります。持ち手約14センチ、縦約12.5センチ、横約20.5センチ、マチ約8センチです。(定形外郵便の場合、補償の無い発送方法ですので、何らかの不具合が生じましても、当方では責任を負いかねます。)
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