ぬい服【ダッフルコート】

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専用ページです！他の方は、ご購入できません。★白×i★白×j★紫×h★青×h(ダボッとサイズ、穴無し)2500×4*☼*―――――*☼*―――――＊寒い冬には、ぴったりなコートです。マスコットに似合う9色のコーデュロイたを選びました(´罒`*)✧＊コートなので、マスコットに直接着せても気になりません！(ふっかさんのみパーカーを脱がせて着せています)＊フードは、ボールチェーンが通せる穴があります。★受注生産になりますので少しお時間を頂きます。★コメント頂いた方より、専用ページをお作り致します。★★お色が決まりましたら、金額を変更致します。内容にお間違いなければ、ご購入をお願い致します。【ご購入後、期限内に発送させて頂きます】*☼*―――――*☼*―――――*☼*―――――*☼*―――――#リベアハンドメイド※人形や写真撮影用小物は、含みません。マスコットのサイズを測り、型紙をから作っています。個体差がある為、全ての子のサイズに合うかは分かりません(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)ハンドメイド作品です。細かなところが気になる方、お約束の守れない方は御遠慮下さい。一緒に楽しんで使っていただける方に出会えます様に……。すのチルチルぬいSnowManすのぬいぬいぐるみぬい服10㎝ぬいぐるみ用洋服セット