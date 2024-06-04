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お値下げ中★デニムブランケット★パッチワーク　デニムリメイク　秋冬
商品番号 C83242262047
商品名

お値下げ中★デニムブランケット★パッチワーク　デニムリメイク　秋冬
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★denimblanket★size→60×100モコモコボアブランケット車内やオフィスなどでもお使い頂けます(*´꒳`*)お洗濯オッケーです★これからの季節に大活躍してくれます！受験勉強のお供にも♪お子様のお昼寝にも♡色々使えて世界に一つ一点物です(*´꒳`*)プレゼントにも喜んで頂いてます♪デニムパッチワーク×スターデニムブランケット毎年大人気のモコモコblanket♡#ハンドメイドバッグ#ハンドメイドトート　#ハンドメイド　#handmade#トートバッグ　#キルティング　#マザーズバッグ　#デニムリメイク　#デニムトート　#リメイクトート　#再生　　#エコ　#denim#リメイクバッグ#スヌーピー　#ミッキー#パパ　#ショルダーバッグ　#再利用　#リサイクル　#ハンドメイド好きな人と繋がりたい　#ファッション好き　#デニム小物　#アニマル好き　#JUKI#ミシン好き　#=ブランケット#ボアブランケット#ボアマット#マルチカバー#星柄#デニムマット種別···その他種別···その他柄・デザイン···無地種別···その他柄・デザイン···その他種別···その他柄・デザイン···その他
http://narcologia.ru/goods/browse534091.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant298982.html
http://narcologia.ru/goods/tenet74063.html
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