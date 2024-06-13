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ロラライハリス生地　♡訳ありハギレ2枚♡B
商品番号 P99170390531
商品名

ロラライハリス生地　♡訳ありハギレ2枚♡B
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 37,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●プロフィール一読、お願い致します⭕️即ご購入、OK⭕️訳ありハギレ2枚B　　¥950　　(裁断済)❣️サイズは画像ご覧ください❣️※入れ替え・解体不可　巻き端の場合　　　↓〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜※巻き端部分の為、かなりの生地端ゆがみ、ほつれ、巻きシワ、折り畳んでの保管の為、折りシワ、糸くずありますが、そのまま発送致しますm(__)mご了承の上でのご購入、宜しくお願い致します〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜裁断済みの場合　　　↓※裁断生地を畳んでの保管の為、巻き端のほつれ、折りシワ、巻きシワ、糸くずがありますがなるべく綺麗にして発送致しますので、ご了承の上でのご購入、宜しくお願い致します
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