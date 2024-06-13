ロラライハリス生地　♡訳ありハギレ2枚♡B

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商品詳細
●プロフィール一読、お願い致します⭕️即ご購入、OK⭕️訳ありハギレ2枚B ¥950 (裁断済)❣️サイズは画像ご覧ください❣️※入れ替え・解体不可 巻き端の場合 ↓〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜※巻き端部分の為、かなりの生地端ゆがみ、ほつれ、巻きシワ、折り畳んでの保管の為、折りシワ、糸くずありますが、そのまま発送致しますm(__)mご了承の上でのご購入、宜しくお願い致します〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜裁断済みの場合 ↓※裁断生地を畳んでの保管の為、巻き端のほつれ、折りシワ、巻きシワ、糸くずがありますがなるべく綺麗にして発送致しますので、ご了承の上でのご購入、宜しくお願い致します
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