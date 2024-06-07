Victoria Beale ビクトリアビアーレ 皿プレート 5枚セット

お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート素材···陶磁器皿/プレート形状···丸VictoriaBealeビクトリアビアーレForbiddenFruit禁断の果実/シリーズフルーツ柄/食器プレート皿/ケーキデザート皿/取り皿デザイン/オシャレ食器used(食器棚での保管)【大きさ】直径約19.5cm・高さ約1.5cm5枚セット電子レンジ:可食洗機:可オーブン:可※皿裏面、参照詳細等、画像にてご確認ください。完璧品を求められる方は御遠慮下さい。自宅保管になります。現状品でお願いします。NC・NRでお願いします。



☆ ＶICTORIA BEALE 洋食器 ビクトリアビール モダンなスープ皿(5枚組 ...



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