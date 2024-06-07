3人用布張りソファ NポケットA13

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トリ ソファ Ｎポケット3人用布張りソファ(NポケットA13)カラーターコイズブルーサイズ 幅185×奥行96×高さ89cmソファカバー(写真4.5枚目)使用していた為、目立った傷や汚れありません。同色クッションは後付けのカバー使用していません。ペット、喫煙者なしです。【引き取り場所】大阪府守口市まで引き取り可能な方、お車までの搬出はお手伝いします。※ベビーサークル\u0026マット設置のためできれば今月中に引き取り希望です。よろしくお願いします。