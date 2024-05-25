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大阪・兵庫送料無料⭐️NITORI二人掛けソファ⭐️
商品番号 V40635434163
商品名

大阪・兵庫送料無料⭐️NITORI二人掛けソファ⭐️
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 9,165 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※弊社は不用品回収、引っ越し、などを行う大阪の会社です。※プロフ欄をご確認ください。※他の商品とセットでご購入可能です！その際お値引きいたします！※即購入可能！（大阪、兵庫にお住まいの方のみ！）大阪、兵庫でも下記エリアは追加料金発生します。↓↑・三田市、加東市、加西市、福崎町より上の地域（北エリア）↑・たつの市より西側（赤穂、岡山方面）↑・淡路島は追加料金発生致します。（京都府、奈良県の方も一度コメントください）※大阪市大正区の倉庫にて直接引き取りの場合は【3000円】値引き可能！※自社配送対応の為、一人で搬入業務を行います。その為手伝っていただく事もあります。予めご了承ください。中古品のため、見えづらいシミ？のようなものがあります。神経質な方の入札はお控えください。【商品概要】NITORI(ニトリ)　2人掛けソファー二人掛けブルー系⚠️全体的に使用感あります。動作確認済みです。※付属品は写真に写っている物が全てになります。【不用品回収、引っ越しもお任せください！】有料にはなりますが現在使用中の家具、家電の不用品回収も可能✨買い替えで不要になった、壊れてしまった、などの家具、家電類の引き取りが可能です。【出品している商品について】※他社でも出品しておりますので、購入の際は一言コメントお願いいたします。※全ての商品が中古品のため、汚れや傷があります。神経質な方は購入をお控え下さい。※商品は、全てスタッフによる点検、除菌清掃をしております。全商品、動作確認済みです。【その他】※返品に関して万が一初期不良(製品が使用出来ない場合)があった場合はご対応させて頂きます(到着から3日以内)※自社配送での対応した場合は弊社が引き取りさせていただきます。その場合の費用はかかりません。
http://narcologia.ru/goods/choice443985.html
http://narcologia.ru/goods/unusable20274.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation991021.html
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