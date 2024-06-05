ハーマンミラー アーロンチェア Bサイズ フル装備　22-1236-41

リユース品にご理解のある方のみお取引をお願い致しますメーカー：ハーマンミラー品名：アーロンチェア グラファイト型式：AE123AWB 参考価格：￥167,000（税別）サイズ：w660*d550*h900～1050ランバーサポート，Ｂサイズ，フル装備，前傾ポジション◆直接お渡しできます（8,600円お得）さいたま市緑区中尾より直接お渡し出来ます。その場合8,600円をお値引き致します。コメントいただければご対応致します。ご対応前に落札された場合は変更できません。月曜日～土曜日10時～17時お渡し出来ます。日曜日祝日はお渡しできません。お取引開始より１週間は無料でお預かりいたしますがそれ以降は保管料が発生致します。■発送からお届け入力の手順■お取引成立しましたら出品者が集荷希望日を入力致しますので購入者はお届け希望日をご入力ください。お届け日の入力をしていただきますと配送手配の完了となります出品者は集荷希望日のみの操作となりお届け希望日は入力できません。①集荷希望日の入力（出品者） ↓②お届け希望日の入力（購入者） ↓③配送手配の完了■商品の全ての画像はご案内できません■キャスターには落ちきれない汚れがございます■動作確認済み■リユース品の為、多少の使用感はあります■各所に落ちきれない汚れがございます■新品ではございませんので完璧な状態ではありません



ハーマン・ミラー アーロンチェア Bサイズ フル装備 ランバーサポート 2023083004【中古オフィス家具】【中古】



ハーマン・ミラー アーロンチェア Bサイズ フル装備 ランバーサポート 2023083004【中古オフィス家具】【中古】



Herman Miller ハーマンミラー アーロンチェア フル装備 Bサイズ ...



ハーマン・ミラー アーロンチェア Bサイズ フル装備 ランバーサポート 2023083004【中古オフィス家具】【中古】



ハーマン・ミラー アーロンチェア Bサイズ フル装備 ランバーサポート 2023083004【中古オフィス家具】【中古】



2023年最新】ハーマンミラー アーロンチェア bの人気アイテム - メルカリ



ハーマン・ミラー アーロンチェア Bサイズ フル装備 ランバーサポート 2023083004【中古オフィス家具】【中古】



ハーマンミラー アーロンチェア ポスチャーフィット フル装備 Bサイズ ...



アーロンチェア リマスタード ポスチャーフィットSLフル装備 Bサイズ オニキスフレーム オニキスウルトラマットベース BBキャスター ［AER1B23DW ALP BK BLX BLX BB BK 23105］



ハーマン・ミラー アーロンチェア Bサイズ フル装備 ランバーサポート 2023083004【中古オフィス家具】【中古】



ハーマン・ミラー アーロンチェア Bサイズ フル装備 ランバーサポート 2023083004【中古オフィス家具】【中古】



アーロンチェア ハーマンミラー Bサイズ フル装備| 中古オフィス家具専門店のオフィスアイデア



アーロンチェア リマスタード ポスチャーフィットSLフル装備 Bサイズ ...



アーロンチェア リマスタード ポスチャーフィットSLフル装備 Bサイズ ...



ハーマン・ミラー アーロンチェア Bサイズ フル装備 ランバーサポート 2023083004【中古オフィス家具】【中古】