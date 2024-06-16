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ワタリジャパン3人掛け本革ソファー　キャメル
商品番号 J30225958499
商品名

ワタリジャパン3人掛け本革ソファー　キャメル
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 24,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワタリジャパン株式会社の本革ソファーです。基本的にはカバーをしておりましたので革のダメージも少なく、まだまだご使用頂けると思います。定価25万〜だったと記憶しております。まだまだ色も綺麗で状態もいいと思います。寸法　幅200奥行き89高さ90取扱説明書にも数字が書いてましたが多少の誤差があると思います大きめなソファーで背もたれもしっかりしてて映画鑑賞好きには快適なソファーかと思います！！
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