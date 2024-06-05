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英国製エインズレイ　Georgian Fruit
商品番号 X45036068228
商品名

英国製エインズレイ　Georgian Fruit
ブランド名 エインズレイ
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エインズレイ(英国製)のカップです。数回使用し家庭で観賞用に保管してました。カップ、持ち手、ソーサー回りの金に目立った剥がれは見当たりませんがカップ裏底に小さな凹みがありました(写真9〜10)。他にも経年劣化によるスレ等は多少あると思いますが、私の見たところでは殆ど気にならないと思います。中古品にご理解頂ける方にお願い致します。サイズ：　カップ口径約9.5cm　　　　　　高さ約5.5cm　　　　　ソーサー直径14cm箱はありませんがしっかり梱包して発送いたします。
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