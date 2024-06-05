英国製エインズレイ　Georgian Fruit

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エインズレイ(英国製)のカップです。数回使用し家庭で観賞用に保管してました。カップ、持ち手、ソーサー回りの金に目立った剥がれは見当たりませんがカップ裏底に小さな凹みがありました(写真9〜10)。他にも経年劣化によるスレ等は多少あると思いますが、私の見たところでは殆ど気にならないと思います。中古品にご理解頂ける方にお願い致します。サイズ： カップ口径約9.5cm 高さ約5.5cm ソーサー直径14cm箱はありませんがしっかり梱包して発送いたします。