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SOROI 一人掛けソファ
商品番号 R86515515837
商品名

SOROI 一人掛けソファ
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 6,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

引っ越しのため譲ります。お値段交渉応じますので、お気軽にコメントください。品名：1人掛ソファSoroi（大）色：モカブラウン購入年：2022年価格：30,000円背面のクッションと肘掛けは移動可能。別売りのカバー購入で、カラーチェンジも可能です。また、別売りのソファでカウチソファにすることも可能です。
http://narcologia.ru/goods/rouge178510.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford170373.html
http://narcologia.ru/goods/stair239200.html
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ユニットソファーSoroi – VENTOTA株式会社
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