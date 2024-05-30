SOROI 一人掛けソファ

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引っ越しのため譲ります。お値段交渉応じますので、お気軽にコメントください。品名：1人掛ソファSoroi（大）色：モカブラウン購入年：2022年価格：30,000円背面のクッションと肘掛けは移動可能。別売りのカバー購入で、カラーチェンジも可能です。また、別売りのソファでカウチソファにすることも可能です。