ソファー ラブソファ Ricordo ファブリック ２人掛けソファ グレー

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※重要★お手数おかけしますが、ご購入前にコメント欄より在庫確認お願い致します。★ご購入頂きましたら、お手数をおかけしますがお電話番号のご連絡をメッセージよりお願い致します。発送にあたり、お電話番号が分からないと、取引が始められませんので、どうぞ宜しくお願い致します。プロフィールご一読くださいませ。★商品紹介★2人でゆったりくつろぐことができるローソファです。お色は2色展開でこちらはグレーになります。★商品詳細★幅160ｃｍ（80ｃｍ+80ｃｍ）×奥行80ｃｍ×高さ74ｃｍ(座面高約35ｃｍ)【組立品】【商品重量】約17kg（1台あたり）【耐荷重】約80kg（1台あたり）【注意】カバーは、色落ちの恐れ、生地が縮む場合がございますので洗濯はできません規格天然木、ファブリック、ウレタン、ポケットコイル（座部）、ポリプロピレン綿♪♪♪他にも素敵な家具や雑貨販売致しておりますので、宜しければご覧くださいませ♪♪♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#lanatureSHOP商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#ソファ商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑注意事項▼誠に恐れ入りますが北海道・沖縄・離島エリアへの配送は行っておりません。ご注文を頂きましても、お受けできかねますので予めご了承のほどお願い申し上げます。新生活ナチュラル北欧北欧風アイボリーグレーお洒落オシャレおしゃれカワイイかわいい可愛いファブリック1人掛け2人掛けソファシングルソファフロアソファーリビングモダンローソファーローソファ二人掛けソファーコンパクトコンパクトソファコンパクトサイズラブソファラブソファー椅子イスソファソファー2PリビングソファーリビングモダンIKEAイケア無印フランフランニトリお探しの方にも#ラブソファー#ソファー#ソファ