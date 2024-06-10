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karimoku　一人掛けソファ　美品
商品番号 N89573000431
商品名

karimoku　一人掛けソファ　美品
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 15,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。一人掛けリクライニングチェアです。こちらはチェアのみの販売となります。お部屋の模様替えのため出品します。約9万円で購入しました。◎ペット喫煙者なしです◎匿名配送致します※美品ですが、細かいキズ汚れ等が気になる方は要ご検討くださいm(__)mご質問等お気軽にコメントください。karimoku　ソファカリモク　ソファリクライニングソファ
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