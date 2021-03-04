- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- 椅子/チェア
- >
- スツール
- >
- \"モダンスタイル\" 本革張り 大きめのオットマン
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
高級感あるキャメルブラウン色の本革が張られたオットマンは、ダブルクッションにシャープなスチール脚のモダンスタイルのお品です。630mm角の大きさで、ゆったりと腰掛ける事の出来るサイズ感です。汚れは落としお手入れさせていただきました。多少、細かな傷はございます。状態は画像を見てご判断の程よろしくお願い致します。使用頻度は低く、クッションのへたりはあまり感じられません。寸法/幅630奥行630高さ440(mm)＊取りに来て頂ける方、大歓迎です！こちらは大阪府岸和田市です。
http://narcologia.ru/goods/freezer845198.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful675351.html
http://narcologia.ru/goods/choice714385.html
モダンスタイル
モダンスタイル
モダンスタイル
モダンスタイル
総革張り・レザーソファシリーズ フットスツール・オットマン［LX コレクション］
スツール オットマン チェア 足置き 1人用ソファ 1人掛け用ソファー 本 ...
総革張り・レザーソファシリーズ フットスツール・オットマン［LX コレクション］
バットネ / Vatne ファルコンチェア＆オットマン 本革 北欧 ...
リクライニングチェア パーソナルチェア 1人掛け 革張り 本革 高級牛本革 フルフラット セミアニリン レザー オットマン テーブル 付き (バニラクリーム/ハニー)
http://narcologia.ru/goods/freezer845198.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful675351.html
http://narcologia.ru/goods/choice714385.html
モダンスタイル
モダンスタイル
モダンスタイル
モダンスタイル
総革張り・レザーソファシリーズ フットスツール・オットマン［LX コレクション］
スツール オットマン チェア 足置き 1人用ソファ 1人掛け用ソファー 本 ...
総革張り・レザーソファシリーズ フットスツール・オットマン［LX コレクション］
バットネ / Vatne ファルコンチェア＆オットマン 本革 北欧 ...
リクライニングチェア パーソナルチェア 1人掛け 革張り 本革 高級牛本革 フルフラット セミアニリン レザー オットマン テーブル 付き (バニラクリーム/ハニー)