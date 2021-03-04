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商品番号 F83832467574
商品名

\"モダンスタイル\" 本革張り 大きめのオットマン
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 6,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高級感あるキャメルブラウン色の本革が張られたオットマンは、ダブルクッションにシャープなスチール脚のモダンスタイルのお品です。630mm角の大きさで、ゆったりと腰掛ける事の出来るサイズ感です。汚れは落としお手入れさせていただきました。多少、細かな傷はございます。状態は画像を見てご判断の程よろしくお願い致します。使用頻度は低く、クッションのへたりはあまり感じられません。寸法/幅630奥行630高さ440(mm)＊取りに来て頂ける方、大歓迎です！こちらは大阪府岸和田市です。
http://narcologia.ru/goods/freezer845198.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful675351.html
http://narcologia.ru/goods/choice714385.html
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