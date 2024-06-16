IKEA　北欧　シングルソファ　ヴィンテージデザイン　1人掛けチェア オシャレ

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商品詳細
ブルーグレーのようなお色です。購入したばかりなので生地部分に目立ったダメージありませんが脚にキズ等あります。 IKEAのお品ですが表示タグ取ってしまったのでありません。現地引取も可能です。その場合送料分引かせて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/stealth115476.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic707437.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric738145.html
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