GMEN158C○nissin / 日進木工 DOMOCOSシリーズ 廃番 アー

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GMEN158C○nissin/日進木工DOMOCOSシリーズ廃番アームチェア椅子ダイニングチェア飛騨の家具レトロノスタルジックカフェ□□商品説明□□飛騨高山で長い歴史を持つ老舗家具メーカーである「日進木工」受け継いだのは「飛騨の匠」の技術と美意識。飛騨高山の職人にしか作れない家具がある。飛騨高山で家具をつくることは、職人にとって特別な意味をもちます。それはこの土地が家具づくりの中でもいちばん難しいとされる「脚もの」産地でありこの土地で働く職人たちが、「飛騨の匠」の伝統を受け継いでいます。約:実寸サイズ（mm）w515×d470×h650×sh420※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【B】S×新品、未使用品A×展示品等の使用感少ない美品B×やや傷汚れあり、全体的には程度良好C×傷汚れ使用感ありD×年代物、アンティーク品E×ジャンク※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Bランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読下さい