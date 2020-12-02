カバーリングソファのOEMメーカーであるテラソーより2人掛けソファになります。木部加工から裁断、縫製、張りまで一貫した生産、特注家具部門と量産家具部門を持ち時代のニーズにジャスト・イン・タイムで対応しているテラソーはIDC大塚家具、アクタスなど国内多数のインテリアセレクトショップに卸販売をしています。こちらはフルカバーリングになります。お洗濯可能です。□ブランドテラソー□サイズmmW1480D830H820SH430AH520□状態展示品につき、致命的なダメージなくまだまだお使いいただけます。新品ではございませんので、多少のコキズや使用感はご了承くださいませ。＊中古品のため写真に撮りきれない小傷等ご理解ください。＊神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。＊ご購入いただいた方は上記の件をご了承いただいたものとし、NCNRでお願いいたします。□配送方法たのメル便にての発送になります。離島など発送不可地域がございますのでご了承くださいませ。管理番号:C302026



2023年最新】テラソ 大塚家具 ソファの人気アイテム - メルカリ



テラソー 2Pソファ ファブリックフルカバーリング 美品 IDC大塚家具-



テラソー 2Pソファ ファブリックフルカバーリング 美品 IDC大塚家具 ...



テラソー 2Pソファ ファブリックフルカバーリング 美品 IDC大塚家具-



TERASOH テラソー IDC大塚家具取扱い DUO デュオ 2人掛けソファ 入荷 ...



大塚家具製造販売株式会社のソファー - 通販 - pinehotel.info



コンパクトラブソファ「シネマN2」カバーリングタイプ ウォールナット ...



おすすめカバーリングソファ｜商品特集｜家具・インテリアの大塚家具



おすすめカバーリングソファ｜商品特集｜家具・インテリアの大塚家具



ソファ カバーリング | 大塚家具 オンラインショップ



おすすめカバーリングソファ｜商品特集｜家具・インテリアの大塚家具



IDC大塚家具 3Pソファ | www.tyresave.co.uk



大塚家具 TERASO テラソー トリプルソファ 3人掛け ヘッドレスト付-



大塚家具製造販売株式会社のソファー - 通販 - pinehotel.info



柏木工 KASHIWA シガーロ ソファ 2シーター ファブリック カバーリング ...