耐熱ポット　オシャレ　人気

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商品詳細
【新品未使用】梱包サイズ16.9x16.9x13.7cm■新品■送料無料 ※赤字ぎりぎりでの出品となるため値引き交渉はご遠慮ください。直火で加熱でき、鍋の柄は熱くありません急須の蓋は単独では使用できません。茶漉しと一緒に使用する必要があります透明なガラスなので、お茶や茶葉の美しい色を感じることができます。急須のウォータースパウトは、液体が滴らないように注意深く設計されています。ティーポット本体は高ホウケイ酸ガラスでできており、-30°Cから150°Cまでの耐熱性に優れているだけでなく、耐久性にも優れています。#プレゼント
http://narcologia.ru/goods/forthcoming76392.html
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