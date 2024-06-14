お庭　インテリア　可愛い　天使像　ガーデニング

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置くだけで癒される可愛い天使像〈京都桂川店〉 | みどりの雑貨屋



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実家のフルリノベーションを行うために設置している家具等を出品しています。石灰系の石材でできた天使像を出品します。台座と天使像は固定されておらず角度を変えるなど動かすことは可能です。■商品状態・全体的に綺麗ですが、触れると白いチョークのようなものが手につきます。・雨に直接当たらないように玄関の軒先に設置してましたが、経年劣化により一部劣化部分があります様・長期自宅保管のため、私の方で見つけきれていない細かい傷などがあるかもしれません。・神経質な方のご購入はお控えくさいませ。気になる事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。(上述のコメントはあくまで当方の基準ですので、最終判断は写真にてお願い致します。)■サイズ(約)全体 幅29cm×奥行29cm×高さ90cm像のみ 幅19cm×奥行19cm×高さ60cm※大切な商品ですので「梱包・発送たのメル便」でお届けします。種類···彫像・胸像素材···石材テイスト···アンティーク・クラシック、エレガント高さ···90～99.9cm