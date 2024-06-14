【新品未使用】香蘭社　角皿　5セット

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長期保管品です。新品未使用ですが中古品にご理解ある方のみよろしくお願いします。上記全てご納得頂ける方のみ、ご購入をお願い致します。新品、完品をお求めの方、神経質な方はご購入をお控えください。る交渉中でも即購入の方優先です。トラブル防止のため専用にはいたしませんのでご了承ください。#あんかの←他にも出品しています